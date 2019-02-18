Євросоюз ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму, що було порушенням міжнародного права та залишається прямою загрозою для міжнародної безпеки.

Відповідна заява з приводу п’ятої річниці незаконної анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією була оголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

"П'ять років тому Росія порушила суверенітет та територіальну цілісність України, незаконно приєднавши Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, що було чітким порушенням міжнародних правил, принципів та зобов'язань. ЄС залишається твердо відданим суверенітету та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів і стійким у своєму засудженні цього акта. Ми цього не визнаємо і не визнаємо", - підкреслили у Євросоюзі.

Як зазначається, дії Росії в АРК та Севастополі залишаються прямою загрозою для міжнародної безпеки, з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав. "Це також суперечить зобов'язанням Росії за Статутом ООН, Гельсінським Заключним актом і Паризькою хартією, які встановлюють нормативну основу європейського порядку безпеки", - йдеться у заяві.

Водночас наголошується, що ЄС засуджує дії Росії "з примусової інтеграції незаконно приєднаного Криму, включаючи будівництво Керченського моста, що відбулося без згоди України і є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України".

У Євросоюзі також висловили серйозне занепокоєння з приводу ситуації з дотриманням прав людини на окупованому Кримському півострові.

"Всупереч своєму мандату СММ не має доступу до Кримського півострова. Однак численні достовірні повідомлення свідчать, що ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршується. Протягом останніх п'яти років люди, що живуть на півострові, стикнулися з серйозними обмеженнями своїх основних свобод, включаючи свободу вираження поглядів, віросповідання, переконань та асоціацій, а також права на мирне зібрання. Політична опозиція в Криму була придушена і зазнавала переслідувань, громадянське суспільство придушується, журналістів змусили мовчати, а права осіб, які належать до різних громад, порушуються", - йдеться у заяві.

На цьому тлі, долали в ЄС, представники кримськотатарської громади стикаються з систематичними переслідуваннями, і ситуація значно погіршилася після заборони Росією діяльності меджлісу у квітні 2016 року.

Європейський Союз закликав до повного дотримання міжнародних стандартів в сфері прав людини в АР Крим та Севастополі, ретельного розслідування порушень та притягнення винних до відповідальності, а також забезпечення доступу до Криму для міжнародних правозахисних місій та правозахисних неурядових організацій.