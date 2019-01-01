У "Адмирала Кузнецова" новый командир - капитан II ранга

16:01 01.03.2019 0 комментариев Россия

На флагманском корабле ВМФ России, тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сменился командир. 

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, сообщает Mil.Press FLOT

Командиром флагмана стал капитан II ранга Ярослав Адамов, ранее выполнявший обязанности старшего помощника корабля. Журналисты выяснили, что несоответствие рангов крейсера и его командира – временная ситуация.

Предыдущий командир крейсера капитан I ранга Сергей Артамонов перешел на вышестоящую должность в штабе СФ. 

Артамонов был седьмым командиром крейсера и командовал им около восьми лет .–Под его командованием  "Адмирал Кузнецов" совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В период последнего из них, отмечает издание, "впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики".

Несмотря на то, что "Кузнецов" – флагман и корабль I ранга, назначение его командиром капитана II ранга возможно, тем более что сейчас крейсер проходит ремонт, рассказал Mil.Press FLOT один из бывших командиров крейсера. Он предположил, что в ближайшее время Ярослав Адамов получит очередное воинское звание. "В любом случае следует отметить действия команды во время инцидента с затонувшим плавдоком ПД-50 30 октября 2018 года. Если бы не оперативная реакция членов экипажа, крейсер мог получить более существенные повреждения", – заключил собеседник издания.

Источник на СФ сообщил, что формально "Кузнецов" остается флагманом СФ, однако эти функции могут при необходимости передать и другому кораблю I ранга. 

Контракт на ремонт и модернизацию "Кузнецова", подписанный в апреле 2018 года, выполняет 35-й СРЗ (входит в состав Центра судоремонта "Звездочка"). Стоимость работ составит 60 млрд рублей, еще в 70 млн оценили ущерб от ЧП с плавучим доком. Завершить модернизацию планировали к концу 2020 года, и после испытаний продолжительностью семь месяцев корабль вернется в состав ВМФ в 2021 году. 



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