На флагманском корабле ВМФ России, тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сменился командир.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, сообщает Mil.Press FLOT.

Командиром флагмана стал капитан II ранга Ярослав Адамов, ранее выполнявший обязанности старшего помощника корабля. Журналисты выяснили, что несоответствие рангов крейсера и его командира – временная ситуация.

Предыдущий командир крейсера капитан I ранга Сергей Артамонов перешел на вышестоящую должность в штабе СФ.

Артамонов был седьмым командиром крейсера и командовал им около восьми лет .–Под его командованием "Адмирал Кузнецов" совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В период последнего из них, отмечает издание, "впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики".

Несмотря на то, что "Кузнецов" – флагман и корабль I ранга, назначение его командиром капитана II ранга возможно, тем более что сейчас крейсер проходит ремонт, рассказал Mil.Press FLOT один из бывших командиров крейсера. Он предположил, что в ближайшее время Ярослав Адамов получит очередное воинское звание. "В любом случае следует отметить действия команды во время инцидента с затонувшим плавдоком ПД-50 30 октября 2018 года. Если бы не оперативная реакция членов экипажа, крейсер мог получить более существенные повреждения", – заключил собеседник издания.

Источник на СФ сообщил, что формально "Кузнецов" остается флагманом СФ, однако эти функции могут при необходимости передать и другому кораблю I ранга.

Контракт на ремонт и модернизацию "Кузнецова", подписанный в апреле 2018 года, выполняет 35-й СРЗ (входит в состав Центра судоремонта "Звездочка"). Стоимость работ составит 60 млрд рублей, еще в 70 млн оценили ущерб от ЧП с плавучим доком. Завершить модернизацию планировали к концу 2020 года, и после испытаний продолжительностью семь месяцев корабль вернется в состав ВМФ в 2021 году.