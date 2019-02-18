НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

Про це повідомив на брифінгу глава НАК Андрій Коболєв, пише Європейська правда.

"Ми отримали рішення арбітражу в Гаазі, де розглядався позов до РФ щодо втрачених активів в Криму і на шельфі Чорного моря. Рішення є позитивним, ми змогли довести в трибуналі факт того, що юрисдикція поширюється на цей випадок, довели, що Росія як держава винна у втраті активів і має виплатити компенсацію у сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступного слухання пізніше цього року", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що особливість рішення полягає в тому, що історія захоплення активів у Криму відрізняється від справ інших позивачів.

"Самопроголошена влада Криму будує доказову базу на тому, що вони начебто націоналізували активи "Нафтогазу" своїм рішення. Нам вдалося довести, що захоплення відбулося РФ одночасно або після анексії Криму. Саме доведення цього факту ми вважаємо головною перемогою", - підкреслив Коболєв.

Додаткові складнощі у справі "Нафтогазу" викликають питання дати початку російського контролю над півостровом.

"Ми вважаємо, що захоплення відбулося в момент анексії, все, що було до цього - це були спроби приховати відповідальність Росії. Є дати документів, коли незаконна влада демонструвала, що вона начебто націоналізувала активи, документи датовані здається лютим 2014-го", - сказав він.