"Нафтогаз" отримав попередню перемогу в арбітражі у Гаазі у справі про захоплення активів в анексованому Криму

15:41 01.03.2019 0 комментариев Крым

НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

Про це повідомив на брифінгу глава НАК Андрій Коболєв, пише Європейська правда.

"Ми отримали рішення арбітражу в Гаазі, де розглядався позов до РФ щодо втрачених активів в Криму і на шельфі Чорного моря. Рішення є позитивним, ми змогли довести в трибуналі факт того, що юрисдикція поширюється на цей випадок, довели, що Росія як держава винна у втраті активів і має виплатити компенсацію у сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступного слухання пізніше цього року", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що особливість рішення полягає в тому, що історія захоплення активів у Криму відрізняється від справ інших позивачів.

"Самопроголошена влада Криму будує доказову базу на тому, що вони начебто націоналізували активи "Нафтогазу" своїм рішення. Нам вдалося довести, що захоплення відбулося РФ одночасно або після анексії Криму. Саме доведення цього факту ми вважаємо головною перемогою", - підкреслив Коболєв.

Додаткові складнощі у справі "Нафтогазу" викликають питання дати початку російського контролю над півостровом.

"Ми вважаємо, що захоплення відбулося в момент анексії, все, що було до цього - це були спроби приховати відповідальність Росії. Є дати документів, коли незаконна влада демонструвала, що вона начебто націоналізувала активи, документи датовані здається лютим 2014-го", - сказав він.



Ещё на эту тему:

19:41 01.03.2019
В Госудме РФ потребовали "зачистить госорганы" оккупированного Крыма от чиновников сохранивших украинское гражданство
16:21 01.03.2019
Анексія Криму залишається прямою загрозою для міжнародної безпеки - ЄС
09:21 01.03.2019
Росрыболовство объяснило "большие квоты" для Украины на вылов рыбы в Азовском море
20:41 28.02.2019
Путин готовит оккупацию Херсонской и Николаевской областей
20:01 28.02.2019
"Депутата" Госдумы от оккупированного Крыма облили зеленкой, в ответ он избил обманутого инвалида / Фото
18:41 28.02.2019
Три відсотки ВВП, «Титан» та енергетична незалежність: що втратила Україна через анексію Криму
17:21 28.02.2019
Военнослужащий Черноморского флота РФ осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
14:41 28.02.2019
Оккупационные "власти" Крыма обещают новый сейнер для оставшихся без "Норда" рыбаков
09:41 28.02.2019
Україна поділила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі
09:21 28.02.2019
По иску российского ВТБ к ООО «Титановые инвестиции» в Лондоне арестовано имущество Дмитрия Фирташа
09:01 28.02.2019
Арештоване судно "Норд" передадуть навчальним закладам
14:21 27.02.2019
За предложение обменять Поклонскую на украинскую воду Зубковым займутся "следственные органы"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
17:01 01.03.2019
Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
15:21 01.03.2019
В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"
18:01 27.02.2019
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
Все новости страны
Греция Греция
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
Все новости страны
Россия Россия
16:01 01.03.2019
У "Адмирала Кузнецова" новый командир - капитан II ранга
12:41 01.03.2019
Росія погрожує "випарувати" американські міста: опублікований список цілей ядерної атаки
09:01 01.03.2019
Омбудсмен РФ проверит обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией
19:41 28.02.2019
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
Все новости страны
Турция Турция
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
Все новости страны
Украина Украина
20:21 01.03.2019
Клімкін пообіцяв що Чорне море стане для РФ Бермудським трикутником
20:01 01.03.2019
Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній
19:41 01.03.2019
В Госудме РФ потребовали "зачистить госорганы" оккупированного Крыма от чиновников сохранивших украинское гражданство
19:21 01.03.2019
Відбулася ротація російських кораблів поблизу Херсоньской області
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс