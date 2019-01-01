В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"

15:21 01.03.2019 0 комментариев Болгария

По данным болгарского оператора ГТС предприятия «Булгартрансгаз», конкурс на строительство инфраструктуры «Турецкого потока» по территории Болгарии к сербской границе должен был завершиться ещё 15 февраля. 

Однако его заблокировало болгарское предприятие «Атомэнергоремонт», которое подало жалобу в качестве стороны, желающей участвовать в тендере, сообщает издание Новости Болгарии/

Это акционерное общество не имеет никакого отношения к строительству объектов газовой инфраструктуры, а занимается объектами атомной энергетики и изначально было создано под АЭС «Козлодуй». Предприятие связывают с неоднозначным болгарским олигархом Христо Ковачки. Он участвовал в приватизации добывающих предприятий страны и владеет, например, угольными теплоэлектростанциями в Болгарии. 

Как сообщают болгарские СМИ, «Атомэнергоремонт» якобы отозвал свою жалобу. Сегодня, 1 марта, в официальном сообщении «Булгартрансгаз» подтвердил возобновление тендера. Правда, указал, что жалоба не была отозвана. Разбирательство прекратили по постановлению Комиссии по защите конкуренции. Дедлайн подачи заявок сместился теперь на 6 марта.

В то же время, оператор болгарской ГТС завершил аукцион по бронированию мощностей для подачи газа в страну и транзитом в Сербию с 1 января 2020 года. Планируется, что в следующем году в соседнюю страну смогут подать 4 млрд кубометров, а с 2021 года весь объем — более 12 млрд кубометров. «Булгартрансгаз» не сообщил о победителях, однако главным из них, наверняка, является «Газпром», который подтвердил участие в конкурсе.

Причинами проведения аукциона было не только бронирование мощностей, но и получение аванса от поставщиков, на который «Булгартрансгаз» и собирается строить инфраструктуру.

Приостановка конкурса по строительству болгарской инфраструктуры для «Турецкого потока» привела к тому, что в Болгарии заговорили о том, что страна не успеет выполнить свои обязательства в срок и может попасть под санкции «Газпрома». 



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