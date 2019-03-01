Заплановане на червень 2019 року введення в експлуатацію найбільшого в Україні перевантажувального річкового терміналу компанії "НІБУЛОН" у Тернівці Вільнянського району є одним із найбільш очікуваних інвестиційних проектів Запорізької області.

Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, пише LB.UA.

Компанія "НІБУЛОН" розпочала будівництво терміналу у жовтні 2018 року. Об’єкт, розташований у селі Тернівка Вільнянського району стане третім підприємством "НІБУЛОНа" в Запоріжжі. Сума інвестицій у будівництво в Тернівці становить $23 млн.

При цьому, завдяки "НІБУЛОНу" і його проектам, не лише будуть створюватися додаткові робочі місця на терміналах компанії, але й зростатиме в цілому конкурентоздатність аграрної продукції регіону. Зокрема, додаткові місця і надходження в бюджети отримають об'єднані територіальні громади в сільській місцевості. Глава держави також наголосив на важливості низки реалізованих проектів в рамках соціального партнерства, яка вимірюється десятками мільйонів гривень лише в Запорізькій області.

Завершення будівництва найбільшого в Україні річкового перевантажувального терміналу "НІБУЛОНа" - серед найочікуваніших подій 2019 року в нашій області. Це поліпшить логістику регіону, розвантажить наші дороги та пожвавить економіку. Місцевий бюджет цього року поповниться за рахунок сплачених податків на понад 5 мільйонів гривень.