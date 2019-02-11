На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" молодого человека
|14:41 01.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Российские пограничники в пункте пропуска "Джанкой" при въезде на территорию аннексированного Крыма задержали молодого человека.
По информации Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму - это гражданин РФ, находившегося в федеральном розыске, передает Крыминформ.
«В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» при осуществлении пограничного контроля выявлен россиянин 1994 года рождения, объявленный в федеральный розыск», – говорится в сообщении.
Молодой человек был задержан на въезде в оккупированный Крым. "При проверке предъявленных гражданином документов пограничникам стало известно, что личностью молодого человека заинтересованы представители органов внутренних дел Бахчисарайского района Республики Крым", – сообщили в оккупационном ведомстве.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. После оформления в установленном порядке гражданин передан в руки инициатора розыска.
Ещё на эту тему:
Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ
Госспоганслужба: В январе поток граждан через админграницу с оккупированным Крымом уменьшился
На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца
На різдвяні свята окупований Крим відвідало на третину менше громадян, ніж в минулому році
Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
Пограничники ликвидировали канал переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым
На админгранице с Крымом введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации
Оккупанты решили ужесточить контроль за крымчанами, использующими украинские паспорта