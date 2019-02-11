На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" молодого человека

14:41 01.03.2019 0 комментариев Крым

Российские пограничники в пункте пропуска "Джанкой" при въезде на территорию аннексированного Крыма задержали молодого человека.

По информации Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму - это гражданин РФ, находившегося в федеральном розыске, передает Крыминформ

«В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» при осуществлении пограничного контроля выявлен россиянин 1994 года рождения, объявленный в федеральный розыск», – говорится в сообщении.

Молодой человек был задержан на въезде в оккупированный Крым. "При проверке предъявленных гражданином документов пограничникам стало известно, что личностью молодого человека заинтересованы представители органов внутренних дел Бахчисарайского района Республики Крым", – сообщили в оккупационном ведомстве.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье статьей 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. После оформления в установленном порядке гражданин передан в руки инициатора розыска.



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