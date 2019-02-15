Росія погрожує "випарувати" американські міста: опублікований список цілей ядерної атаки

12:41 01.03.2019 0 комментариев Россия

Російські ЗМІ виступили з шокуючою загрозою, заявивши, що Росія може "випарувати" міста США, використовуючи нові ядерні ракети.

Російські державні ЗМІ минулого тижня оприлюднили вельми шокуюче повідомлення, в якому докладно описувалося то, як Москва знищить американські міста після скасування ядерного договору, інформують Економічні новини.

Раніше президент Росії Володимир Путін вже погрожував світу новим кубинським кризою, – але російські ЗМІ пішли ще далі і конкретно назвали мети потенційного ядерного удару Росії по США.

Минулого тижня російські ЗМІ оприлюднили список ймовірних цілей ядерного удару: Пентагон, Кемп-Девід, військово-морська радіостанція Джим-Крік у Вашингтоні, форт Річі в Меріленді і авіабази Макклеллан в Каліфорнії. Примітно, що останні два об’єкти і не функціонують майже двадцять років, що робить їх дуже дивним вибором для теоретичного “випаровування”.

Після холодної війни США і Росія розробили плани ведення потенційної атомної війни один з одним; і хоча великі населені пункти можуть здатися очевидним вибором, більш розумно нанести перший удар по ядерним силам противника.

За словами Стівена Шварца, автора книги «Атомний аудит», акцент при націлювання ядерних ракет змістився з міст на запаси ядерної зброї і інфраструктуру, пов’язану з атомної війною.

«Надзвичайно малоймовірно, що ядерна атака Росії буде успішною», – сказав Шварц виданню Business Insider. «Існує величезна кількість змінних в нанесенні ядерного удару і все повинно пройти ідеально».

Навіть якщо Росія (теоретично) зможе знищити все до єдиного бункери міжконтинентальних балістичних ракет США і “випарує” всі ядерні бомбардувальники на авіабазах, атомні підводні човни США можуть – і завдадуть удару у відповідь.

За словами Шварца, кожен день 5 американських атомних підводних човнів знаходяться «в стані підвищеної готовності і очікують наказу про атаку».

Навіть високопоставлені чиновники в збройних силах США не знають, де знаходяться ці підводні човни, і у Росії немає жодної можливості знайти їх. Удар у відповідь, за словами Шварца, може бути проведено лише за 5-15 хвилин.

За словами Шварца, існує «0,0% шанс», що Росія сподівається на те, що зможе пережити акт атомної агресії проти США. Таким чином, хоча американці і живуть під ядерним «дамокловим мечем», додав Шварц, людям у великих містах, таких як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, швидше за все, не слід і турбуватися про ядерну війну.



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