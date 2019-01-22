Управління оборонної промисловості Туреччини підписало угоду з компанією TAI (Turkish Aerospace Industries) контракт на розробку нового ударного гелікоптера.

Про це повідомляє Український мілітарний канал з посиланням на SABAH.

Перший дослідний зразок має здійснити перший політ у 2024 році.

Нова розробка здійснюється за програмою Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (з турецької – бойовий гелікоптери важкого класу).

Деякі технічні характеристики озвучені для нового гелікоптеру:

- Вага – 10 тонн

- 2 газотурбінних двигуна

- Тандемна кабіна

- Можливість використання у спекотному кліматі

- Стійкий до факторів навколишнього середовища

- Сучасні можливості РЕБ

TAI вже має досвід виробництва та модернізації ударних гелікоптерів – для турецької армії зараз відбувається виробництво ліцензованої копії італійського гелікоптера AW129, що в Туреччині відомий як T129.