Туреччина створює власний ударний гелікоптер
|14:01 01.03.2019
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|Турция
Управління оборонної промисловості Туреччини підписало угоду з компанією TAI (Turkish Aerospace Industries) контракт на розробку нового ударного гелікоптера.
Про це повідомляє Український мілітарний канал з посиланням на SABAH.
Перший дослідний зразок має здійснити перший політ у 2024 році.
Нова розробка здійснюється за програмою Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (з турецької – бойовий гелікоптери важкого класу).
Деякі технічні характеристики озвучені для нового гелікоптеру:
- Вага – 10 тонн
- 2 газотурбінних двигуна
- Тандемна кабіна
- Можливість використання у спекотному кліматі
- Стійкий до факторів навколишнього середовища
- Сучасні можливості РЕБ
TAI вже має досвід виробництва та модернізації ударних гелікоптерів – для турецької армії зараз відбувається виробництво ліцензованої копії італійського гелікоптера AW129, що в Туреччині відомий як T129.
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