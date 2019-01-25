На Миколаївській верфі завершили формування корпусу танкера-хімовоза

13:41 01.03.2019 0 комментариев Украина

Суднобудівники Миколаївської верфі Смарт Мерітайм Груп завершили формування корпусу танкера-хімовоза, що будується на замовлення голландської компанії VEKA Shipbuilding.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу групи.

На поточно-позиційної лінії верфі закінчено монтаж кормової частини, що замкнула контур судна та його надбудови. В даний час на танкері проводиться монтаж гвинто-стернового комплексу, фарбування і ряд інших виробничих операцій.

Після завершення основної частини робіт, в середині березня, судно за допомогою буде виведено на воду в акваторію Бузького лиману. Його здача голландським замовникам намічена на кінець першого кварталу нинішнього року.



Ещё на эту тему:

13:01 18.02.2019
“Нібулон” ввів в експлуатацію перший лінійний буксир серії
15:01 31.01.2019
Запуск у серійне виробництво ракетного катера «Лань-ЛК» почнеться в 2021 році
10:01 31.01.2019
Чорноморський суднобудівний завод повернуть державі
13:41 25.01.2019
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
16:14 14.01.2019
На українських суднобудівних підприємствах сьогодні будується 7 суден / Фото
11:52 11.01.2019
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
14:51 19.12.2018
На миколаївському “Океані” оприлюднили плани по відродженню суднобудування
19:12 12.12.2018
На Миколаївщині модернізовують верф для будівництва 140-метрових суден / Фото
14:15 06.11.2018
Морська охорона модернізує катери «Гриф» / Фото
20:40 18.10.2018
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры
19:12 11.10.2018
Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України / Фото
13:42 15.08.2018
По Азовскому морю будут катать туристов на отреставрированном в Мариуполе «Генерале Кунгурцеве»
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
17:01 01.03.2019
Прем’єр Болгарії: Наша країна не є "троянським конем" РФ у НАТО
15:21 01.03.2019
В Болгарии застопорилось строительство "Турецкого потока"
18:01 27.02.2019
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
Все новости страны
Греция Греция
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
Все новости страны
Россия Россия
16:01 01.03.2019
У "Адмирала Кузнецова" новый командир - капитан II ранга
12:41 01.03.2019
Росія погрожує "випарувати" американські міста: опублікований список цілей ядерної атаки
09:01 01.03.2019
Омбудсмен РФ проверит обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией
19:41 28.02.2019
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
Все новости страны
Турция Турция
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
Все новости страны
Украина Украина
20:21 01.03.2019
Клімкін пообіцяв що Чорне море стане для РФ Бермудським трикутником
20:01 01.03.2019
Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній
19:41 01.03.2019
В Госудме РФ потребовали "зачистить госорганы" оккупированного Крыма от чиновников сохранивших украинское гражданство
19:21 01.03.2019
Відбулася ротація російських кораблів поблизу Херсоньской області
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс