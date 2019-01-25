На Миколаївській верфі завершили формування корпусу танкера-хімовоза
|13:41 01.03.2019
|0 комментариев
|Украина
Суднобудівники Миколаївської верфі Смарт Мерітайм Груп завершили формування корпусу танкера-хімовоза, що будується на замовлення голландської компанії VEKA Shipbuilding.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу групи.
На поточно-позиційної лінії верфі закінчено монтаж кормової частини, що замкнула контур судна та його надбудови. В даний час на танкері проводиться монтаж гвинто-стернового комплексу, фарбування і ряд інших виробничих операцій.
Після завершення основної частини робіт, в середині березня, судно за допомогою буде виведено на воду в акваторію Бузького лиману. Його здача голландським замовникам намічена на кінець першого кварталу нинішнього року.
Ещё на эту тему:
13:01 18.02.2019
“Нібулон” ввів в експлуатацію перший лінійний буксир серії
“Нібулон” ввів в експлуатацію перший лінійний буксир серії
10:01 31.01.2019
Чорноморський суднобудівний завод повернуть державі
Чорноморський суднобудівний завод повернуть державі
13:41 25.01.2019
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
11:52 11.01.2019
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
14:15 06.11.2018
Морська охорона модернізує катери «Гриф» / Фото
Морська охорона модернізує катери «Гриф» / Фото
20:40 18.10.2018
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры