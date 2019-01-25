Суднобудівники Миколаївської верфі Смарт Мерітайм Груп завершили формування корпусу танкера-хімовоза, що будується на замовлення голландської компанії VEKA Shipbuilding.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу групи.

На поточно-позиційної лінії верфі закінчено монтаж кормової частини, що замкнула контур судна та його надбудови. В даний час на танкері проводиться монтаж гвинто-стернового комплексу, фарбування і ряд інших виробничих операцій.

Після завершення основної частини робіт, в середині березня, судно за допомогою буде виведено на воду в акваторію Бузького лиману. Його здача голландським замовникам намічена на кінець першого кварталу нинішнього року.