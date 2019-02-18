Южный военный округ завершает ежегодный конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию призыва в 2018 году среди 15 субъектов РФ, расположенных на территории округа, в состав которых, после оккупации Крымского полуострова в 2014 году, Россия незаконно включила так называемую «Республику Крым» и город Севастополь.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на пресс-службу Южного военного округа.

При оценке участников конкурса учитывались организация учетно-призывной работы, военно-профессиональная ориентация по выбору профессии военнослужащего, подготовка граждан по военно-учетным специальностям, совершенствование подготовки граждан по основам военной службы, а также эффективности деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан.

По итогам конкурса лучших сотрудников военных комиссариатов Южного военного округа наградят ценными подарками и грамотами Министра обороны РФ.

Отметим, что американская миссия в ОБСЕ выступала с призывом к России прекратить незаконный призыв украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

«Мы отмечаем с огромным беспокойством последние сообщения, что Россия незаконно призвала на военную службу в армию более чем 12000 украинцев в Крыму с 2014 года. Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно», - подчеркивал временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен.

Как мы писали ранее, что оккупационные власти проводят призыв в армию и вербуют на военную службу по контракту, нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, в частности ст.51 «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».