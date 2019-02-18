Конгресмен: США продовжать фінансову і військову допомогу Україні
|13:21 01.03.2019
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|Крым
Сполучені Штати мають намір продовжувати фінансову, військову та інші види підтримки України на тлі агресії проти неї з боку Російської Федерації.
Про це в кулуарах "Десятого діалогу США-Україна з питань безпеки" у Вашингтоні заявив американський конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам потрібно забезпечити потужну фінансову підтримку для України в контексті ситуації на Донбасі, ситуації в Криму", – відповів член американського Конгресу на запитання про те, як Сполучені Штати планують організувати підтримку України цього року.
За його словами, це також передбачає двосторонню взаємодію в різних сферах. Йдеться, зокрема, про обмін розвідувальною інформацією про військову ситуацію в регіоні, взаємодію по лінії кібербезпеки. "Ми отримуємо з цього найкращий досвід України, як протистояти цьому", – підкреслив конгресмен.
Він зазначив, що Конгрес США вже ініціював низку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення кіберзахисту, серед яких Закон про взаємодію у кібербезпеці між США та Україною.
Конгресмен також згадав про внесений проект закону H.R.596 щодо невизнання анексії Криму. "Він наголошує, що жодна федеральна установа чи агентство уряду Сполучених Штатів не може чинити жодних дій або надавати підтримку зусиллям щодо визнання де-юре суверенітету Російської Федерації над Кримом і територіальними водами", – уточнив Браян Фітцпатрик.
У четвер, 28 лютого, у Вашингтоні відбувся щорічний форум з питань безпеки, в якому традиційно беруть участь політики, експерти, журналісти та активісти з України та США.
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