«Киевский райсуд» Симферополя в оккупированном Крыму должен допросить так называемого «потерпевшего» в «деле Веджие Кашка» Юсуфа Айтана.

«На сегодняшнем заседании планируется допросить единственного «потерпевшего» — гражданина Турции Юсуфа Айтана. К сожалению, на предыдущие заседания он не являлся. На уровне слухов, можно так сказать, нам стало известно, что он находится в Сочи. Якобы будет давать показания из зала суда города Сочи. Мы надеемся, что нам удастся все-таки его допросить», — цитирует Семедляева ATR.

Напомним, 26 февраля в «Киевском районном суде» Симферополя должно было состояться заседание по «делу Веджие Кашка». Его перенесли из-за неявки адвокатов по уважительной причине

На предыдущем заседании «суд» приступил к оглашению материалов «дела». Кроме того, в ходе прошлого заседания «суд» удовлетворил ходатайство адвокатов и разрешил крымскому татарину Руслану Трубачу, который находится под домашним арестом, посещать больницу с 07:00 до 14:00.

24 января 2019 года «Киевский районный суд» Крыма изменил меру пресечения фигурантам «дела Веджие Кашка»​ Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу на домашний арест. Они находились в СИЗО 15 месяцев. Вечером того же дня крымские татары вернулись в свои дома. Их встретили родственники и неравнодушные люди, которые поддерживали их на протяжении всего срока заключения в СИЗО.

Как известно, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.

Задержанные крымские татары в момент облавы в кафе находились вместе с Веджие Кашка. Они пришли туда по просьбе самого Юсуфа Айтана, который накануне пообещал им вернуть деньги. Во время задержаний Веджие Кашка стало плохо. Ее увезли на «скорой». По дороге в больницу женщина скончалась. 24 ноября крымскую татарку похоронили. Проститься с ней съехались люди со всего Крыма. «Правоохранительные органы» на полуострове отказываются возбуждать «уголовное дело» по факту гибели Веджие Кашка.