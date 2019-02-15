Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму

12:21 01.03.2019 0 комментариев Крым

Стосовно 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених, яких утримують на території РФ і тимчасово окупованого Криму, зафіксовано факти жорстокого поводження. 

Про це під час свого виступу на 40-й сесії Ради ООН із прав людини розповіла український омбудсмен Людмила Денісова. Відео виступу вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook 28 лютого, повідомляє ГОРДОН.

"Триває моя робота на 40-й сесії Ради ООН із прав людини. Обговорюємо доповідь незалежного експерта з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання за результатами візиту в Україну. Під час свого виступу повідомила, що такі факти було виявлено мною в місцях несвободи. Із цього приводу направлено рекомендації уряду", – написала вона.

Денісова під час виступу зазначила, що вже п'ять років українська сторона не може здійснювати моніторинг на територіях, не підконтрольних українському уряду.

"Окупаційні війська на сході України використовують житлові квартали для розміщення озброєння. Мирне населення обмежене в пересуванні та живе в постійному страху. Унаслідок мінування значних територій гинуть та отримують каліцтва дорослі і діти. Українців незаконно затримують та викрадають, із ними жорстоко поводяться та влаштовують побиття. Ці факти підтверджуються моніторинговою місією ООН із прав людини в Україні", – підкреслила вона.

Омбудсмен нагадала, що на початку воєнної агресії Росії в місцях позбавлення волі в Луганській і Донецькій областях перебувало понад 16 тис. засуджених.

"Зараз їх теж піддають побиттю і жорстокому поводженню. Медична допомога ув'язненим не надається. У більшості громадян уже закінчився термін відбування покарання, але їх не відпускають, а їхня праця використовується як рабська. Випадки жорстокого поводження спостерігаються також щодо 69 політв'язнів та 24 військовополонених, яких утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму", – розповіла Денісова.

Вона заявила, що ситуація з деякими українськими політв'язнями критична і вимагає негайного втручання світової спільноти.

"Павло Гриб та Едем Бекіров перебувають у тяжкому стані. Троє поранених військовополонених моряків – Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока – потребують кваліфікованого медичного лікування. Вважаю, що об'єднання всіх сил і можливих методів, вплив ООН на цю ситуацію є ефективним методом щодо захисту прав і свобод наших громадян", – додала український омбудсмен. 



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