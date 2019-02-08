Оновлена Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка набрала чинності 1 березня, дає змогу українцям їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook, пише Укрінформ.

"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні.