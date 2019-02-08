Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
|12:01 01.03.2019
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|Грузия
Оновлена Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка набрала чинності 1 березня, дає змогу українцям їздити до Грузії за внутрішніми паспортами у формі ID-картки.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook, пише Укрінформ.
"1 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні.
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