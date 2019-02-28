Армянская сторона получила от Ирана предложение о выстраивании сотрудничества с Грузией и Россией по транзиту газа и электроэнергии.

Встреча представителей Армении, России, Грузии и Ирана, которые обсудят вопрос сотрудничества в газовой сфере, состоится в Тегеране в апреле этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, пишет Sputnik

Как отметил Карапетян, армянская сторона получила от Ирана предложение о выстраивании сотрудничества с Грузией и Россией по транзиту газа и электроэнергии. И есть договоренность в апреле организовать четырехстороннюю встречу в Тегеране по этому вопросу.

Помимо этого, на переговорах достигнута договоренность об активизации деятельности армяно-иранской межправкомиссии. В ближайшее время будет заседание, на котором обсудят вопросы, касающиеся сфер энергетики и транспорта.

"Визит премьера в Иран и встречи на таком уровне способствуют созданию атмосферы взаимного доверия, давая возможность компетентным органам работать в непринужденной атмосфере", - отметил пресс-секретарь Пашиняна.