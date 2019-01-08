Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли

11:21 01.03.2019 0 комментариев Крым

Ялтинскиео оккупационные "власти" хотят взыскать долги с арендаторов земли в городской бюджет. 

Свои услуги для работы "в этом направлении" т.н.  "муниципалитету" предложило ООО "Агентство инвестиционного развития Республики Крым", передает Крыминформ.

Представитель фирмы Геннадий Демичев рассказал, что в 2018 году был реализован пилотный проект по персональной работе с должниками на территории города Шахты Ростовской области и были получены "неплохие результаты для местного бюджета", после чего фирма решила продолжить свою работу в оккупированном Крыму. Он обратил внимание, что "свои долги полностью погасили все арендаторы, с которыми была проведена претензионная работа".

По его словам, используемый фирмой принцип работы с должниками уже доказал свою эффективность и добавил, что свою мотивацию удавалось подобрать в каждом конкретном случае – кто-то предпочитал воспользоваться банковским кредитом, у кого-то быстро находились другие возможности.

Письма с предложениями о сотрудничестве с агентством были направлены во все города оккупированного Крыма. 

По мнению Демичева, со всеми должниками по долгосрочной арендной плате за землю в Ялте можно работать с эффективностью в 95%. "Быстрее процесс движется с физическими лицами", – отметил он, констатировав, что банкротство юридического лица может длиться год-полтора, хотя и его можно ускорить, покрыв большую часть затрат.

Демичев так же считает, что взыскать долги с работающих в оккупированном Крыму украинских предприятий будет проблематично, но расторгнуть договоры аренды с ними вполне возможно.



Ещё на эту тему:

18:44 08.01.2019
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
17:01 04.01.2019
Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
10:23 18.12.2018
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
16:12 17.12.2018
На содержание оккупированного Крыма в 2019 году РФ потратит 150 млрд рублей
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
13:25 08.11.2018
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
10:40 29.10.2018
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
17:02 24.10.2018
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
08:02 08.10.2018
Оккупанты заявили что потратили на медицину и образование 30 млрд рублей
13:30 04.10.2018
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
15:15 02.10.2018
Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
15:12 22.08.2018
Самыми убыточными в оккупированном Крыму стали гостиничный бизнес и предприятия общепита
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
18:01 27.02.2019
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 27.02.2019
Выборы опустошили казну Молдовы - румынский политолог
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
Все новости страны
Россия Россия
12:41 01.03.2019
Росія погрожує "випарувати" американські міста: опублікований список цілей ядерної атаки
09:01 01.03.2019
Омбудсмен РФ проверит обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией
19:41 28.02.2019
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
18:21 28.02.2019
Топ-менеджмент “Газпрома” не верит в санкции ЕС против российского газового экспорта
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
Все новости страны
Турция Турция
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
15:01 28.02.2019
Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
15:01 27.02.2019
Эрдоган исключил отказ от закупки российских ЗРК С-400
12:00 27.02.2019
Туреччина проводить морські навчання одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному
Все новости страны
Украина Украина
13:21 01.03.2019
Конгресмен: США продовжать фінансову і військову допомогу Україні
13:01 01.03.2019
«Дело Веджие Кашка»: «суд» в оккупированном Крыму планирует допросить «потерпевшего»
12:21 01.03.2019
Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму
11:21 01.03.2019
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс