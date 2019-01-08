Ялтинскиео оккупационные "власти" хотят взыскать долги с арендаторов земли в городской бюджет.

Свои услуги для работы "в этом направлении" т.н. "муниципалитету" предложило ООО "Агентство инвестиционного развития Республики Крым", передает Крыминформ.

Представитель фирмы Геннадий Демичев рассказал, что в 2018 году был реализован пилотный проект по персональной работе с должниками на территории города Шахты Ростовской области и были получены "неплохие результаты для местного бюджета", после чего фирма решила продолжить свою работу в оккупированном Крыму. Он обратил внимание, что "свои долги полностью погасили все арендаторы, с которыми была проведена претензионная работа".

По его словам, используемый фирмой принцип работы с должниками уже доказал свою эффективность и добавил, что свою мотивацию удавалось подобрать в каждом конкретном случае – кто-то предпочитал воспользоваться банковским кредитом, у кого-то быстро находились другие возможности.

Письма с предложениями о сотрудничестве с агентством были направлены во все города оккупированного Крыма.

По мнению Демичева, со всеми должниками по долгосрочной арендной плате за землю в Ялте можно работать с эффективностью в 95%. "Быстрее процесс движется с физическими лицами", – отметил он, констатировав, что банкротство юридического лица может длиться год-полтора, хотя и его можно ускорить, покрыв большую часть затрат.

Демичев так же считает, что взыскать долги с работающих в оккупированном Крыму украинских предприятий будет проблематично, но расторгнуть договоры аренды с ними вполне возможно.