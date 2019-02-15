Личный состав береговых ракетных комплексов Бал и Бастион в ходе учений в оккупированном Крыму отрабатывают навыки по развертыванию техники и стрельбы по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота оккупантов, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы страны-агрессора говорится, что на крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов Бастион и Бал Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений с личным составом проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Военнослужащие в различных условиях совершенствуют навыки по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к стрельбе.

Помимо этого, военнослужащие отрабатывают различные способы размещения техники на позициях в разных условиях. Выполняются задачи по выходу, развертыванию техники и смене боевого порядка после пусков ракет.