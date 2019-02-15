Гражданскую часть аэропорта Бельбек в Крыму будет строить подразделение минобороны

10:41 01.03.2019 0 комментариев Крым

Подразделение минобороны РФ определено единственным исполнителем работ по строительству гражданской части аэропорта Бельбек под оккупированным Севастополем. 

Об этом сегодня, 1 марта, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, пишет Крыминформ.

«Есть перрон гражданский, есть места стоянки для гражданских самолетов, есть для военных. Чтобы синхронизировать эту работу, у нас принято решение, что подразделения минобороны будут являться единым исполнителем всего комплекса работ – и проектирования, и строительства как гражданской, так и военной части. Это с точки зрения оптимальности решения, один исполнитель на площадке», – сказал Назаров.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Бельбек вело ФГУП «Главное военно-строительное управление №7» минобороны России. Эта же компания и будет заниматься строительство гражданской части аэропорта, уточнил Назаров. Он отметил, что Министерство обороны должно заключить договор с аэропортом Симферополь, который в дальнейшем будет эксплуатировать гражданскую часть аэропорта Бальбек.

Начать строительство гражданской части аэропорта Бельбек оккупанты обещают в 2019 году, а завершить в конеце 2020 – начале 2021 года.

Сообщатся, что в ноябре 2018 года на аэродроме Бельбек была завершена первая очередь реконструкции. Было заменено покрытие покрытие взлетно-посадочной полосы. Длину ВПП увеличили на 500 метров, теперь она составляет 3 450 метров. Также на аэродроме завершено строительство рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. 

Оккупанты сообщают, что после реконструкции аэродром по-прежнему будет иметь военное значение. Однако гражданские самолеты смогут приземляться на Бельбеке, если это будет выгодно экономически. Аэропорт Бельбек был включен правительством России в перечень аэродромов совместного базирования после аннексии Крыма в июне 2014 года.



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