Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу

09:40 01.03.2019 0 комментариев Турция

Компанія Exxon Mobil у четвер заявила про відкриття біля узбережжя Кіпру третього найбільшого в світі родовища природного газу за останні 2 роки.

Про це повідомляє CNBC, передає Укрінформ.

«На основі попередніх підрахунків, родовище містить приблизно від 142 до 227 мільярдів кубічних метрів природного газу. Це вже третє найбільше в світі родовище цього ресурсу, виявлене біля узбережжя Кіпру», - йдеться в повідомленні.

З цього приводу міністр енергетики Георгіос Лаккотріс заявив, що згадане відкриття дає надію на більше відкриттів у водах східносередземноморської острівної країни, яка хоче стати альтернативним джерелом енергії для Європи.

Туреччина виступає різко проти кіпрських робіт із розвідки газових родовищ, які, на думку Анкари, порушують її права на запаси нафти і газу та ігнорують права на природні ресурси Північного Кіпру.

Туреччина заявляє, що почне свої роботи в акваторії Кіпру.

В лютому минулого року турецькі військові кораблі декілька тижнів блокували у Середземному морі бурову установку італійської енергетичної фірми ENI, яка мала розпочати роботи із пошуку газу біля берегів Кіпру.



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