Північноатлантичний альянс повинен зміцнити свою присутність в регіоні Чорного моря
|10:21 01.03.2019
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Північноатлантичний альянс повинен зміцнити свою присутність в регіоні Чорного моря, аби показати готовність до захисту від потенційного агресора.
На цьому під час спільної прес-конференції з президентами Словаччини та Румунії у словацькому місті Кошице після завершення зустрічі лідерів “Бухарестської дев’ятки” заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.
“В цьому регіоні (Чорного моря – ред.) потрібно показати нашу готовність до оборони”,- заявив Дуда, додавши, що Північноатлантичний альянс має дуже серйозно розглядати цю проблему.
Президент РП підкреслив, що під час зустрічі велися розмови про війну в Україні, ситуацію в Чорному морі та в регіоні Балтійського моря.
За його словами, між президентами “Бухарестської дев’ятки” немає жодних розбіжностей в оцінці ситуації.
“Ми погодилися, що сьогодні, дійсно, найважливішою проблемою є відновлення імперських амбіцій Росії, що триває. І це є фактом, на який потрібно відповідно реагувати”,- констатував Дуда.
Як повідомляв Укрінформ, лідери країн "Бухарестської дев’ятки" (Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словаччина) зустрілися сьогодні у словацькому місті Кошице.
У центрі уваги було обговорення безпекової ситуації, зростання регіональних оборонних можливостей і запобігання потенційній агресії. А також зростання присутності союзницьких, зокрема американських військ в регіоні.
"Бухарестську дев’ятку" (Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словаччина) утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі.
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