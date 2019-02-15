Підписаний Україною і Росією договір про квоти на вилов риби в Азовському морі не дає жодних гарантій безпеки українським рибалкам.

Про це заявив перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає УНІАН посилаючись на «Обозреватель».

За його словами, Росія постійно порушує норми міжнародного права, а також договори з Україною.

"Ми з першого дня щодо даного питання висловлювали позицію щодо недоцільності підписання протоколу про вилов риби, бо жодні договори, зокрема щодо Азова, РФ не виконує", – заявив чиновник.

"Російська сторона викрадає наших рибалок, які законно здійснюють промисел в акваторії Азовського моря, закрила без узгодження з Україною частину Азовського моря, а саме Таганрозьку затоку, 22 квадратних кілометра, незаконно побудувала міст, перешкоджає торговому судноплавству через Керченську протоку, незаконно видала понад сто квот на території окупованого Криму", – перерахував Гданов.

За його словами, норми, які порушує РФ, прописані в договорі 2003 року щодо спільного використання Азова.

"Російська сторона жоден з пунктів не виконує і, на мою думку, підписання даного протоколу жодних гарантій щодо промислу українській стороні не дає", – підкреслив Гданов.

"Жодного сенсу підписувати, жодних гарантій для України цей протокол не дає. Ми повинні переходити по Азову на міжнародне море поступово, з огляду на позиції міжнародних судів", – додав він.

Нагадаємо, Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.