В Одесі екстрено сів Boeing, який летів зі Стамбула до Москви
|09:41 01.03.2019
|0 комментариев
|Украина
У четвер, 28 лютого, в міжнародному аеропорту Одеси здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Москви.
Про це пише місцеве видання «Думская», передає Главком.
Пасажирський Boeing 737 запросив дозвіл на вимушену посадку через низький тиск мастила в системі.
Літак успішно приземлився із 122 пасажирами на борту. Фахівці проводять огляд систем і агрегатів.
Зазначається, що Turkish Airlines відправила до Одеси резервний борт.
Нагадаємо, 5 лютого літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.
Пілот зробив близько 10 кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів
Через кілька днів в Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву.
Ещё на эту тему:
В аэропорту Стамбула самолету Turkish Airlines снес хвост Airbus компании Asiana / Фото / Видео
Самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетной полосы в Турции и чуть не упал в море / Фото
Град разбил стекла и носовой обтекатель у украинского Airbus A320 в Стамбуле / Фото
В Турции разбился вертолет с военными
В Стамбуле рухнул пожарный вертолет / Фото / Видео
В аэропорту Стамбула из-за тумана отменили десятки рейсов
В Стамбуле самолет врезался в автобус / Фото
В Киргизии рухнул грузовой самолет турецкой авиакомпании, более 30 человек погибли / Фото
Болгары оказались в снежной ловушке в аэропорту Стамбула
«Турецкие авиалинии» отменили более 200 рейсов накануне Нового года