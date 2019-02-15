Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова намерена проверить соблюдение прав членов запрещенной в России и признанной террористической религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Сейчас ее участники приговариваются судами к тюремным срокам до 24 лет, хотя в материалах дел нет фактов терактов или приготовлений к ним, говорят эксперты, сообщает Коммерсантъ.

В аппарате уполномоченного предлагают изучить обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. Проблемой займется специально создаваемая при омбудсмене рабочая группа.

Ранее “Ъ” сообщал, что при аппарате омбудсмена создается специальная рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации (см. “Ъ” за 19 февраля). Рабочая группа начнет действовать после согласования организационных вопросов, пояснили в аппарате уполномоченного. Там добавили, что решение о создании рабочей группы было принято после встречи госпожи Москальковой 5 февраля с родственниками обвиняемых и осужденных членов «Хизб ут-Тахрир».

Омбудсмен наметила план мероприятий для себя и своих сотрудников. Все поступившие обращения родственников осужденных будут рассмотрены, а при наличии оснований будут приняты меры по защите их прав. Также госпожа Москалькова планирует подготовить обращения в разные органы для проведения проверки соблюдения прав членов религиозной организации. Кроме того, будет изучено решение Верховного суда РФ за 14.03.2003 на предмет обоснованности признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией.

«По итогам будут подготовлены предложения для рассмотрения рабочей группой»,— пояснили в аппарате уполномоченного. Юридическую помощь осужденным и обвиняемым окажет «Ассоциация юристов России», это уже согласовано омбудсменом и председателем правления ассоциации Владимиром Груздевым.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская организация, созданная в начале 1950-х годов, выступающая за всемирный халифат. Запрещена в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Турции, Германии, Египте, Пакистане, Китае и ряде других стран. В России признана террористической решением Верховного суда РФ в 2003 году.

По подсчетам ПЦ «Мемориал», в России к настоящему времени за участие в «Хизб ут-Тахрир» арестованы 239 человек, из них 171 — осужден. До 2013 года им вменялись «экстремистские» статьи УК, а 40% приговоров не были связаны с лишением свободы. Но с 2013 года в УК РФ появилась «террористическая» ст. 205.5, после чего суды стали выносить более суровые приговоры: 40 подсудимых получили сроки от 15 до 24 лет, еще 35 — от 10 до 15 лет. «Мемориал» признал «политическими заключенными» 98 фигурантов дел, решение по другим будет принято после изучения процессуальных документов.

Председатель правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина указывает, что в решении Верховного суда нет внятного объяснения, почему «Хизб ут-Тахрир» признана террористической.

А председатель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев говорит, что решение «ущербно с юридической точки зрения». Руководитель программы противодействия исламскому терроризму ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев отметил в беседе с “Ъ”, что нет доказанных случаев подготовки терактов членами «Хизб ут-Тахрир», «а ведь все их разговоры фиксируются прослушкой». По его словам, фактически большие сроки назначаются за веру.

Вместе с тем руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал» Олег Орлов отмечает, что в догматах организации есть дискриминация женщин и немусульман.