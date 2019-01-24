У Чорному морі загасили пожежу на російському танкері Candy, а на Maestro є ще один осередок

08:41 01.03.2019 0 комментариев

У четвер, 28 лютого, ліквідували пожежу на танкері Candy, який загорівся 21 січня поблизу входу в Керченську протоку в Чорному морі.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву Росморречфлота, передає Укрінформ.

"Горіння було припинене, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль. Отже на Candy горіння припинилося, а на Maestro є ще один осередок", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Росморречфлота, припинення горіння на танкері Maestro можливе найближчим часом.

Як повідомлялося, 21 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro та Candy, які йшли під прапором Танзанії.

Загинули 10 осіб, 10 пропали безвісти, ще 12 вдалося врятувати.



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