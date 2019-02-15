У колоніях загального режиму в Тверській області Росії, куди етапують українського активіста Володимира Балуха, застосовують насильство до ув’язнених.

Про це 28 лютого проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе, передає Укрінформ.

«За моєю інформацією, Балуха етапують у колонію загального режиму в Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах», – сказала Дінзе.

За словами адвоката, досі не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

«Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного «в'язня» і відповідно перевела його в іншу колонію», – вважає адвокат.

Публічних коментарів ФСВП Росії з приводу умов майбутнього змісту Балуха немає.

Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха до Росії порушує статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

Балуха етапували з керченської колонії до СІЗО Сімферополя. А 18 лютого - що Балуха з СІЗО Сімферополя етапували до російського Краснодара, голодним і без речей. Надалі цю інформацію підтвердила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Балуху повідомили, куди його везуть, а родичам і адвокату, згідно з російським законодавством, кінцеве місце відбування покарання не повідомляється до моменту фактичного прибуття ув'язненого.