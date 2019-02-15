Росія перетворила окупований Крим на величезну військову базу, що змінило баланс сил як в Чорному та Азовському морях, так і в Східному Середземномор'ї та на Близькому Сході.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Одним з найсерйозніших безпекових викликів, які виникають внаслідок російського вторгнення та окупації Кримського півострова, є його швидке перетворення на величезну військову базу, що загрожує безпеці та стабільності у всьому Чорноморському регіоні. Її масштабні сухопутні, повітряні та військово-морські компоненти змінили баланс безпеки в Чорному морі, Азовському морі та в ширшому регіоні, який охоплює Східне Середземномор'я і Близький Схід", - заявив Прокопчук під час обговорення питання "П’ять років незаконної окупації АР Крим та м.Севастополь Російською Федерацією".

Він повідомив, що у порівнянні з періодом до окупації, Росія майже втричі збільшила чисельність своїх військовослужбовців на півострові - з 12 до 32 тис. осіб, і це супроводжувалося різким збільшенням військових потужностей.

"Інфраструктура для ядерної зброї була відновлена і модернізована, що викликає серйозні занепокоєння з огляду на порушення Росією зобов'язань за Договором про РСМД", - підкреслив український дипломат.

Прокопчук також вказав, що українських громадян, які проживають в окупованому Криму та Севастополі, примусили до прийняття російського громадянства і тепер вони підлягають обов’язковому військовому призову в РФ, "що суперечить зобов'язанням держави-окупанта відповідно до міжнародного права".

"Під приводом захисту незаконно збудованого Керченського мосту Кремль збільшив в рази свою військову присутність в Азовському морі та Керченській протоці і вдався до перешкоджання вільному судноплавству", - додав він.

Постпред України при міжнародних організаціях у Відні наголосив, що готовність Росії використати свою військову силу в Азовському морі стала очевидною 25 листопада 2018 року, коли РФ здійснила відкритий акт збройної агресії, атакувавши 3 українські кораблі в міжнародних водах, і захопивши 24 українських військовослужбовців, які досі лишаються в полоні.

"Ми не повинні недооцінювати непередбачувані військові наміри Кремля і серйозні проблеми безпеки, що випливають з цілеспрямованої мілітаризації окупованого Кримського півострова і вод Чорного та Азовського морів. Поєднання політико-дипломатичного тиску, економічних і персональних санкцій, а також багатостороннього співробітництва у сфері безпеки є нагальною необхідністю для усунення цієї загрози. ОБСЄ, як організація регіональної безпеки, повинна відігравати свою незамінну роль у цьому процесі", - заявив Прокопчук.