Стала известна дата, на которую назначено рассмотрение апелляции по делу о скифском золоте, которое остается в Нидерландах с 2014 года.

По информации официального представителя Апелляционного суда Амстердама Роба ван ЛЕУЭНА, слушания будут проводиться 11 марта. «В ходе заседания стороны представят свои позиции», – цитирует его ТАСС, передают Аргументы Недели - Крым.

Ван ЛЕУЭН также добавил, что слушания будут открытыми для общественности. После их проведения будет объявлена дата оглашения вердикта.

Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым был оккупирован Россией.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако российская сторона подала апелляцию.