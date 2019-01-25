Военные самолеты США провели разведку над Черным морем

19:22 28.02.2019 0 комментариев Крым

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США в четверг, 28 февраля, совершили многочасовые полеты у границ России на Балтике и вблизи оккупированного Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение трех часов курсировал близи границ Калининградской области, совершая полет в воздушном пространстве Литвы, Польши и в небе над Гданьским заливом, сообщает Интерфакс.

Одновременно вблизи морских границ Крыма совершал полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Полет продолжался более трех часов. При этом значительное время разведчик провел в международном воздушном пространстве над Черным морем к западу от оккупированного Крыма и в районе Севастополя.

В четверг 28 февраля у морских границ Калининградской области был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4. Он совершил серию пролетов вдоль ее побережья.

Кроме того, американский разведывательный самолет Beechcraft MC-12W Liberty совершил трехчасовой полет вблизи границ непризнанной Приднестровской Молдавской республики, где размещена оперативная группа российских войск. Самолет, вылетевший с авиабазы в румынском городе Констанца, выполнял задание в воздушном пространстве Украины к востоку от Приднестровья.

В последнее время американские разведывательные самолеты, в том числе дальние беспилотники, регулярно проводят полеты у российских границ в регионе Балтики, на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.



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