У потязі «чотирьох столиць» з'являться плацкарти. Вже відомі ціни

20:21 28.02.2019 0 комментариев Украина

З 2 березня у складі поїзда «Чотири столиці» № 31/32 Київ-Рига курсуватимуть два плацкартні вагони, вартість проїзду в яких буде значно нижчою, ніж у купейних вагонах.

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці, передає Главком.

Загалом у складі поїзда буде п’ять купейних вагонів, два плацкартні та один СВ.

Вартість квитка в плацкартному вагоні з урахуванням комплекту постільної білизни станом на 28 лютого 2019 р. на поїзд № 31 становить:

у сполученні Київ -Рига - 1415,55 грн;

Київ - Вільнюс - 1065,50 грн;

Київ - Мінськ - 805,20 грн.

Для порівняння: вартість проїзду в купейному вагоні в сполученні Київ - Рига становить 2164 грн, а у вагоні СВ - 4283 грн.

«Таким чином Укрзалізниця робить міжнародні подорожі поїздом до країн Балтії доступнішими широкому колу споживачів», - пояснюють у прес-службі підприємства.

Нагадаємо, 28 вересня «потяг чотирьох столиць» відправився у перший рейс.

Передбачається, що вартість квитка купейним вагоном до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро), тривалість подорожі складе 15 годин з урахуванням проходження кордонів.

Заповнюваність вагонів поїзду «чотирьох столиць» за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%. 



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