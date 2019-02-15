"Депутата" Госдумы от оккупированного Крыма облили зеленкой, в ответ он избил обманутого инвалида / Фото

20:01 28.02.2019 0 комментариев Крым

"Депутат" Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет рассказал журналистам, что во время приема граждан в Джанкое ему плюнули в лицо и облили зеленкой.

«Мужчина с ограниченными возможностями и с белой тростью зашел, сел напротив депутата, сказал: "это тебе за убийство моей жены"»,— рассказал он, плюнув депутату в лицо и ударив его тростью, сообщает Коммерсантъ.

По словам Шеремета, инцидент произошел в присутствии представителей "администрации Джанкоя и местных депутатов".

После нападения люди, находившиеся в приемной, «прижали к столу» посетителя и вызвали полицию. Уже в присутствии правоохранителей, мужчина облил "депутата" зеленкой. Полицейским он сообщил, что имеет инвалидность по зрению. «У меня сомнения возникают, что он не видит. Он, скорее всего, слабовидящий, потому что четко наносил удары (тростью.— “Ъ”) и лил зеленку в нужном направлении»,— сказал Михаил Шеремет. По его словам, имеется аудиозапись инцидента, которая сейчас находится у правоохранителей.

Нападавшим оказался гражданин РФ Игорь Никитенко. По его словам, впервые он пришел на прием к депутату в августе 2016 года (Михаил Шеремет в это время был "вице-премьером" Крыма и кандидатом в "депутаты" Госдумы). Его супруга приехала в оккупированный Крым из Чернигова, и ей необходимо было получить вид на жительство, чтобы «перевести на полуостров пенсию по инвалидности» и «иметь возможность лечиться». В миграционной службе семье инвалида отказали. Игорь Никитенко на приеме попросил Михаила Шеремета о помощи. «Он тогда, в августе 2016 года, записал мой номер телефона. Пообещал перезвонить и заняться этим вопросом. Но потом пропал со связи. И я пошел в этот раз к нему, потому что 5 декабря 2017 год моя супруга умерла»,— сказал “Ъ” Игорь Никитенко. Он рассказал, что после того, как плюнул депутату в лицо, его избили Михаил Шеремет и еще несколько человек, которые находились в приемной. В соцсети «ВКонтакте» он опубликовал свои фотографии. На них на лице мужчины видны царапины и ссадины под левым глазом, на лбу и на висках. По его словам, после происшествия, он был госпитализирован в отделение травматологии Джанкойской центральной районной больницы.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по оккупированному Крыму инцидент не комментируют.



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"Депутата" Госдумы от оккупированного Крыма облили зеленкой, в ответ он избил обманутого инвалида / Фото
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