Один из авторов документа, Элис Стефаник, обвинила российского лидера в усилении политического контроля с помощью «неэтичных методов».

Два американских законодателя внесли законопроект, который поручает американской разведке собрать информацию о финансовых активах и секретных сетях президента России Владимира Путина и его союзников и представить отчет в Конгресс, сообщает русская служба «Голоса Америки»

Члены Палаты представителей Элис Стефаник и Вал Демингс назвали свой документ «Закон о транспарентности Владимира Путина».

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократии во всем мире, укрепляя свой политический контроль с помощью неэтичных методов», – заявила Стефаник. – Я рада выступить соинициатором законопроекта, направленного на признание Путина и его союзников теми, кем они являются – нечистоплотными политическими деятелями, подрывающими демократии».

Стефаник и Демингс, которые являются членами комитета Палаты представителей по разведке, дали понять, что этот законопроект является ответом на постоянные попытки России подорвать американскую демократию, как характеризует их американское разведсообщество.

«Лучший способ атаковать власть Путина и его пособников – это начать розыск незаконных и секретных финансовых потоков, с помощью которых финансируется их деятельность, – говорится в заявлении Демингс. – Пришло время дать отпор и защитить нашу демократию».

Стефаник и Демингс также выступили соавторами двухпартийного Закона о защите от российской дезинформации, который, по их словам, усилит реакцию Америки на российское вмешательство на выборах в США.

Бывший офицер КГБ, ставший президентом, Путин задекларировал свой доход за 2017 год в размере примерно 18,7 миллиона рублей, а также свое имущество в виде двух квартир и двух автомобилей российского производства. Однако аналитики подозревают, что эти официальные данные отражают лишь долю богатства, которое принадлежит Путину напрямую, или к которому он имеет доступ через посредников.

Как пишет журнал Atlantic, по оценкам финансиста Билла Браудера, ярого критика Путина, состояние российского лидера может составлять до 200 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком на земле.

Однако бывший сотрудник министерства финансов США, который изучал незаконные российские финансы, заявил ABC News, что он скептически относится к публичным оценкам состояния Путина, потому что российская финансовая система известна своей непрозрачностью. Он также сомневается в том, что многие активы Путина записаны на его имя.

«Допустим, у него есть активы. Тогда он владел бы ими через прослойку людей, которым он очень доверяет. Его имени на них никогда не будет, – сказал бывший чиновник, выступавший на условиях анонимности. – Даже если и так, будет сложно проникнуть через эту схему».

Между тем Кремль считает, что к законопроекту законодателей США об имуществе Владимира Путина, не стоит относиться серьезно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту инициативу «русофобскими потугами».

«В целом мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией»,— сказал Песков.