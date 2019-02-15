Путин готовит оккупацию Херсонской и Николаевской областей

20:41 28.02.2019 0 комментариев Крым

Россия хочет провести сухопутный коридор в Крым. В планы РФ входит оккупация Херсонской и Николаевской областей.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил российский адвокат Николай Полозов, сообщает ATR.

«После оккупации Крыма российские власти посчитали, что Азовское море можно превратить во внутреннее. Построить Керченский мост, оградить пространство, провести усиленную милитаризацию, вытеснить Украину. Это своего рода плацдарм для дальнейшего развития оккупации Херсонской области, Николаевской области и так далее. То есть для того, чтобы создать предпосылки для завоевания сухопутного коридора к Крыму», — отметил Полозов.

Напомним, военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России».  Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине. Меджлис крымскотатарского народа призвал граждан всех национальностей бойкотировать «референдум о присоединении Крыма к России». 

Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. Ряд западных стран ввели против РФ экономические санкции.

 



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