Нафтогаз начал взыскание с "Газпрома" долгов еще в одной стране Европы

19:01 28.02.2019 0 комментариев Украина

НАК "Нафтогаз Украины" начал процессы по взысканию с российского "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, передает Апостроф.

"Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальное взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", - сообщили в "Нафтогазе" в соцсети Facebook.

В ближайшее время компания намерена начать процессы в других странах, отметили в компании.

"Нафтогаз" пытается взыскать с российского монополиста $2,6 млрд в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах с лета. Суд Амстердама одобрил арест активов 30 мая. Только в Нидерландах речь идет о семи компаниях, но до ареста дело дошло лишь в одном случае – с оператором Голубого потока Blue Stream Pipeline Co.

Как сообщалось, судебные решения в Нидерландах, позволяющие приступить к продаже арестованного имущества российского "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза", могут быть вынесены до апреля текущего года.



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