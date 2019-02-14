Газпром не ожидает санкций против поставок своего газа на европейский рынок.

Об этом сообщила генеральный директор “Газпром экспорта” Елена Бурмистрова, передает УкрРудПром.

“Наши ожидания, что санкции в отношении нашей компании и поставок газа на европейский рынок навряд ли каким-то образом произойдут, но в нашей ежедневной работе это (информационный шум по поводу санкций — ред.) будет доставлять много неприятностей, но это скорее из области эмоций”, — цитирует портал “Металлоснабжение и сбыт” её выстпление в ходе Дня инвестора Газпрома в Сингапуре.

Елена Бурмистрова отметила, что зарубежные партнеры Газпрома заявляют о намерениях продлить контракты на поставку газа Газпрома на 10-20 лет.