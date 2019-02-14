Топ-менеджмент “Газпрома” не верит в санкции ЕС против российского газового экспорта
|18:21 28.02.2019
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|Россия
Газпром не ожидает санкций против поставок своего газа на европейский рынок.
Об этом сообщила генеральный директор “Газпром экспорта” Елена Бурмистрова, передает УкрРудПром.
“Наши ожидания, что санкции в отношении нашей компании и поставок газа на европейский рынок навряд ли каким-то образом произойдут, но в нашей ежедневной работе это (информационный шум по поводу санкций — ред.) будет доставлять много неприятностей, но это скорее из области эмоций”, — цитирует портал “Металлоснабжение и сбыт” её выстпление в ходе Дня инвестора Газпрома в Сингапуре.
Елена Бурмистрова отметила, что зарубежные партнеры Газпрома заявляют о намерениях продлить контракты на поставку газа Газпрома на 10-20 лет.
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