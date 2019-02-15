Шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» вывезли из СИЗО Симферополя в направлении российского Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании, которое запланировано на 12 марта.

Об этом рассказал адвокат Сергей Легостов, сообщает Крымская солидарность.

«То, что наших подзащитных вывезли сегодня из СИЗО в Симферополе по этапу в Ростов вполне ожидаемо. Вчера по нашему делу состоялось предварительное заседание по видеосвязи с Северо-Кавказским окружном военном судом, в ходе которого нашим подзащитным зачитали обвинительное заключение. Кроме того, им на два месяца продлили арест. Также у нас на 12 марта назначено очередное заседание уже по существу», – рассказал адвокат.