Фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» вывезли из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону
|18:01 28.02.2019
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|Крым
Шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» вывезли из СИЗО Симферополя в направлении российского Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании, которое запланировано на 12 марта.
Об этом рассказал адвокат Сергей Легостов, сообщает Крымская солидарность.
«То, что наших подзащитных вывезли сегодня из СИЗО в Симферополе по этапу в Ростов вполне ожидаемо. Вчера по нашему делу состоялось предварительное заседание по видеосвязи с Северо-Кавказским окружном военном судом, в ходе которого нашим подзащитным зачитали обвинительное заключение. Кроме того, им на два месяца продлили арест. Также у нас на 12 марта назначено очередное заседание уже по существу», – рассказал адвокат.
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