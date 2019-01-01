Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
|17:41 28.02.2019
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|Грузия
Спецпредставник прем’єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе і статс-секретар МЗС РФ Григорій Карасін провели 27 лютого 2019 року черговий раунд переговорів в Празі.
Про це пише російське видання «Коммерсантъ», передає Главком.
Головним об'єктом їх розмови була дискусія щодо імплементації документу «Про основні принципи механізму митного адміністрування і моніторингу торгівлі товарами» 2011 року. Цей документ передбачає створення транспортних коридорів через Абхазію і Південну Осетію, які перебувають під окупацією РФ. Проте протиріччя викликає питання щодо того, де будуть встановлюватися пункти митного контролю.
Окремо сторони обговорили питання економічної взаємодії. Так, товарообіг між Грузією і РФ в 2018 році виріс на 25% і склав 1,35 млрд доларів. Грузію минулого року відвідало 1,4 млн росіян. А авіаперевезення склали 900 тисяч осіб.
При цьому в Тбілісі побоюються, що посилення економічних зв’язків може бути використане РФ, щоб змусити Грузію визнати факт окупації Абхазії і Південної Осетії або щонайменше почати діалог із невизнаними республіками.
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