Спецпредставник прем’єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе і статс-секретар МЗС РФ Григорій Карасін провели 27 лютого 2019 року черговий раунд переговорів в Празі.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ», передає Главком.



Головним об'єктом їх розмови була дискусія щодо імплементації документу «Про основні принципи механізму митного адміністрування і моніторингу торгівлі товарами» 2011 року. Цей документ передбачає створення транспортних коридорів через Абхазію і Південну Осетію, які перебувають під окупацією РФ. Проте протиріччя викликає питання щодо того, де будуть встановлюватися пункти митного контролю.



Окремо сторони обговорили питання економічної взаємодії. Так, товарообіг між Грузією і РФ в 2018 році виріс на 25% і склав 1,35 млрд доларів. Грузію минулого року відвідало 1,4 млн росіян. А авіаперевезення склали 900 тисяч осіб.



При цьому в Тбілісі побоюються, що посилення економічних зв’язків може бути використане РФ, щоб змусити Грузію визнати факт окупації Абхазії і Південної Осетії або щонайменше почати діалог із невизнаними республіками.