Военнослужащий Черноморского флота РФ осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
|17:21 28.02.2019
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|Крым
Военнослужащий Черноморского флота РФ и его гражданская супруга осуждены к 10 и 9 годам соответственно за шпионаж в пользу Украины.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - сообщили в ЦОС.
Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.
Они были задержаны в сентябре 2018 года Федеральной службой безопасности в Симферополе. "В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном", - отметили в ЦОС.
Сообщается, что осужденный работал на военную разведку минобороны Украины.
"Установлено, что [гражданская супруга военнослужащего] Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова Д. А. к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение", - отметили в ЦОС.
"Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сказали в ФСБ.
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