Під арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.

Про це заявив під час спілкування з журналістами директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки, коли наші моряки потрапляють у піратський полон, коли наших моряків використовують для перевезення нелегалів, контрабанди тощо. Кількість наших моряків, які є заарештованими, затриманими або вже отримали вироки, є дуже високою – це більш як 150 осіб в Італії, 186 осіб у Греції. В інших країнах не так багато, але теж є", - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що торік було звільнено 64 українських моряків, у тому числі всіх, які були захоплені в полон сомалійськими піратами.

"Був момент, коли в полоні сомалійських або інших піратів не було жодного громадянина України. Зараз ситуація, на жаль, змінилася – вже знову два наших моряки потрапили в піратський полон», - констатував Погорельцев.