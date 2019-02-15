Здоров'я полонених українських моряків задовільне, на умови тримання не скаржаться - МЗС
|16:41 28.02.2019
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|Крым
Стан здоров'я утримуваних у РФ військовополонених українських моряків задовільний, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
"Стан здоров'я моряків задовільний, скарг на умови тримання та застосування до них заборонених заходів вони не висловлювали, як і на заходи фізичного тиску", - сказав С.Погорельцев журналістам у четвер у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що моряків забезпечено теплим одягом і взуттям, їм передано продуктові набори та грошові кошти.
За словами директора департаменту МЗС, консулам вдалося відвідати всіх військовополонених українців, а подальший графік зустрічей узгоджується.
1 і 4 лютого відбулися зустрічі з трьома пораненими моряками, а 14,16,17 січня і 7,8,11 лютого - з іншими військовослужбовцями.
"Я впевнений, що моряки повернуться додому. В цьому немає жодних сумнівів, але необхідно зробити все, щоб це було реалізовано якомога раніше", - додав С.Погорельцев.
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