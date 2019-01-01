1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19

16:01 28.02.2019 0 комментариев Румыния

Учения НАТО «Poseidon-19» пройдут в западной части Черного моря с 1 по 8 марта 2019 года.

Об этом сообщили в штабе Военно-морских сил Румынии, пишет QHA со ссылкой на румынское издание Ziua de Constanța.

В учениях примут участие 10 румынских боевых кораблей, четыре боевых корабля Болгарии, Германии, Испании и Турции и два вспомогательных катера для водолазов. Авиационную часть обеспечат 4 истребителя румынских ВВС — два МиГ-21 и два F-16, а также противолодочный вертолет ВМС Румынии Puma Naval .

Более 1100 военнослужащих примут участие в международных учениях Poseidon-19, которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах в западной части Черного моря, — говорится в сообщении.

«Главные цели учений — укрепление взаимодействия между кораблями и экипажами в международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО в предстоящий период», — отметили в штабе румынского военного флота.



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