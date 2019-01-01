1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
|16:01 28.02.2019
|0 комментариев
|Румыния
Учения НАТО «Poseidon-19» пройдут в западной части Черного моря с 1 по 8 марта 2019 года.
Об этом сообщили в штабе Военно-морских сил Румынии, пишет QHA со ссылкой на румынское издание Ziua de Constanța.
В учениях примут участие 10 румынских боевых кораблей, четыре боевых корабля Болгарии, Германии, Испании и Турции и два вспомогательных катера для водолазов. Авиационную часть обеспечат 4 истребителя румынских ВВС — два МиГ-21 и два F-16, а также противолодочный вертолет ВМС Румынии Puma Naval .
Более 1100 военнослужащих примут участие в международных учениях Poseidon-19, которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах в западной части Черного моря, — говорится в сообщении.
«Главные цели учений — укрепление взаимодействия между кораблями и экипажами в международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО в предстоящий период», — отметили в штабе румынского военного флота.
Ещё на эту тему:
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
Канада выводит своих военных из Румынии
МИД Румынии призвал НАТО обеспечить безопасность стран-членов альянса в Черном море
НАТО усиливает разведывательную группировку на востоке Европы / Фото
Американские истребители F-35A проведут маневры у границ РФ - СМИ
Альянс решил в Бухаресте создать Штаб контрразведки НАТО
В Румынии хотят создать Бюро контрразведки НАТО
Британская авиация будет патрулировать небо над Черным морем
Страны НАТО договорились усилить присутствие в Черноморском регионе