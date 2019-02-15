Українському консулу дозволили зустрітися з Павлом Грибом

15:41 28.02.2019 0 комментариев Крым

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл російського суду на відвідання українського політичного в’язня Росії Павла Гриба.

Про це зазначила речниця МЗС України Катерина Зеленко на брифінгу, повідомляє  Укрінформ.

"27 лютого, учора Генеральним консульством України в Ростові отримано дозвіл Північно-Кавказького окружного військового суду на відвідання консулом Павла Гриба. Відтак, уперше з листопада минулого року відбудеться зустріч Павла з українською консульською посадовою особою", - зазначила вона.

За словами речниці МЗС, очікується, що зустріч відбудеться у понеділок, 4 березня.

Зеленко додала, що того ж дня відбудеться чергове судове засідання над Грибом, на яке мають приїхати мати та лікар бранця. Вона підкреслила, що лікар планує вкотре заявити в суді про порушення стану здоров’я політв’язня.

Як повідомлялося, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах.

У вересні стало відомо, що він перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.

23 липня 2018 року суд зупинив розгляд справи Гриба після того, як з'ясувалося, що обвинувачення ґрунтувалися на статті Кримінального кодексу, якої не було під час інкримінованого злочину. Прокуратура повернула справу до суду в жовтні після виправлення того, що російські ЗМІ назвали "процесуальною помилкою".

7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив ще на 6 місяців утримання під вартою для Павла Гриба.



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