Иностранные туристы смогут получить электронные визы при поездке в Калининградскую область, впоследствии такая практика может быть введена в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе.

Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает Интерфакс.

"В министерстве ведется работа по упрощению порядка въезда в Россию иностранных граждан в туристических целях. С учетом положительного опыта применения электронной визы в субъектах Дальневосточного федерального округа, с 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области", — сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД в четверг, 28 февраля.

"В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы", — добавил он.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи замминистра экономического развития Сергей Галкин заявлял, что Минэкономразвития, Минкомсвязи и правительство Москвы ведут совместную разработку платформы для выдачи электронных виз иностранцам на поездки продолжительностью от 3 до 8 дней при условии покупки турпакета.

На первом этапе въезд по электронным визам планируется разрешить через Москву, Санкт-Петербург, в дальнейшем региональный охват будет расширяться. Для оформления электронной визы поездка должна включать определенный набор услуг — проживание, экскурсии, транспорт и другие. Позже в министерстве уточнили, что электронная виза будет выдаваться самостоятельным туристам.

Туроператоры назвали эту инициативу "прорывной" для отрасли.