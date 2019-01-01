Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула перенесли на 5-7 апреля
|15:01 28.02.2019
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|Турция
Перевод всех внутренних и международных рейсов из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в новую воздушную гавань, расположенную на северо-западе города, переносится с 1-3 марта на 5-7 апреля.
По данным издания Hürriyet, переезд начнется 5 апреля 2019 года в 3:00 и закончится в полночь 7 апреля, сообщает Интерфакс.
Как уточняет портал Haberler, 5 апреля с 3:00 до 19:00 полеты в аэропорт имени Ататюрка будут выполняться только турецкими авиакомпаниями, после чего до 2:00 6 апреля останется выполнить заключительные рейсы Turkish Airlines. С 2:00 6 апреля аэропорт имени Ататюрка закроется для коммерческих полетов. Он будет использоваться только для рейсов грузовых авиакомпаний, частных полетов и для приема самолетов на ремонт и техническое обслуживание. Однако в течение дня 6 апреля из аэропорта в новую воздушную гавань будут перебазироваться самолеты турецких перевозчиков без пассажиров.
Новый аэропорт Стамбула не будет принимать пассажирские рейсы с 3:00 5 апреля до 14:00 6 апреля (сейчас в аэропорт выполняет полеты Turkish Airlines по 18 направлениям). С 14:00 6 апреля новый аэропорт возобновит прием рейсов Turkish Airlines и других турецких авиакомпаний, а с полуночи 7 апреля начнет принимать рейсы иностранных компаний.
Изначально предполагалось, что переезд из аэропорта имени Ататюрка в новый будет проведен 29-30 декабря, затем дата была перенесена на 1-3 марта.
По планам турецкого правительства, новый аэропорт, который называется Стамбул, должен стать одним из самых крупных авиаузлов в мире. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, а в течение десяти лет увеличиться до 150 млн.
Новый стамбульский аэропорт построен в предельно сжатые сроки, всего за 4,5 года. Частные инвесторы вложили в строительство более 10 млрд евро. Аэропорт занимает площадь 76 кв. км, что втрое превышает размеры аэропорта имени Ататюрка или крупнейшего в Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне.
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