Оккупационные "власти" Крыма обещают новый сейнер для оставшихся без "Норда" рыбаков
|14:41 28.02.2019
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|Крым
Крымские оккупационные "власти" пообещали помочь приобрести сейнер для керченских рыбаков кооператива "Колхоз имени Первого Мая" вместо судна "Норд", арестованного Украиной.
Об этом заявил "глава предприятия" Сергей Лесков, пишет РИА Новости.
"Как сказал Сергей Валерьевич (Аксенов) на встрече с нами (в Керчи) 21 февраля, будут выделены деньги из бюджета (на покупку сейнера)", — отметил Лесков. По его словам, в четверг он вылетает в Мурманск для осмотра подходящего судна. При этом глава предприятия не стал называть ориентировочную стоимость сейнера, который планируется приобрести, однако отметил, что он более новый и подходящий по параметрам для работы рыбаков. В случае покупки, корабль транспортируют в Крым по Волго-Балтийскому каналу.
Лесков также рассказал, что "Норд" был единственным рыболовецким судном кооператива, в собственности которого находится еще два причала. На предприятии работают более 20 человек, все они временно остались без работы.
Ранее сообщалось, что производственный кооператив имени Первого Мая, который является владельцем арестованного в Украине сейнера «Норд», намерен просить помощи у "правительства" для продолжения деятельности компании
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