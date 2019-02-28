Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России

14:21 28.02.2019 0 комментариев Грузия

Российские власти по-прежнему обеспокоены работой биологической лаборатории Лугара в Тбилиси, в особенности, из-за участия в ней экспертов из сухопутных войск США.

Об єтом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает sputnik-georgiа.

Накануне российский дипломат провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

"Так получилось, что о лаборатории Лугара под Тбилиси мы на сей раз с моим грузинским партнером по переговорам речь не вели. Но позиция РФ в этом вопросе остается неизменной. Деятельность лаборатории вызывает у нас серьезную озабоченность, и это хорошо известно грузинской стороне", - сказал Карасин.

По словам дипломата, Тбилиси с помощью посещений лаборатории различными экспертами пытается развеять озабоченность Москвы, но она не только остается, но даже нарастает, ибо такого рода лаборатории ничего не добавляют к борьбе с эпидемиями.

"А подозрения относительно истинных целей лаборатории Лугара лишь растут. Тем более что в ней, как мы уже не раз говорили, находятся эксперты из сухопутных войск США, и непонятно, чем они там занимаются", - подчеркнул Карасин.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.



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