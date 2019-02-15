Стан військовополонених українських моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки 25 листопада, задовільний. Консули забезпечують із усім необхідним.

Про це у четвер заявив журналістам Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає УНН.

"У нас є напрацювання щодо графіка наступних відвідувань", - сказав Погорельцев.

Він не став називати точних дат, тому що, з його слів, це є предметом домовленостей і отримання дозволу консулів.

"Конкретні дати ще не призначені, але вдалось відвідати спочатку наших трьох поранених моряків, потім решту - всіх моряків. Останні консульські зустрічі відбулись 1 та 4 лютого з трьома пораненими моряками - Артеменко, ей дер і Сорока, а 14, 16, 17 січня і 7, 8 та 11 лютого - з рештою військовослужбовців", - зазначив директор Департаменту консульської служби.

З його слів, стан здоров'я моряків для вирішення питань задовільний.

"Скарг на умови тримання та застосування до них недозволених засобів вони не висловлювали - на застосування фізичного тиску. Забезпечені теплим одягом, взуттям, їм передані продуктові набори, передавались гроші, пакунки від Міноборони, МЗС", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.