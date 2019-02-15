На азовському узбережжі встановлять сучасні радіолокаційні комплекси

13:41 28.02.2019 0 комментариев Крым

На узбережжі Азовського моря будуть встановлені сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження.

Про це сказав на брифінгу в Укрінформі помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

«У зв’язку із новим витком агресії Росії в Азовському та Чорному морях, Держприкордонслужба України змушена була перебудувати систему охорони та оборони морських рубежів, а також посилити морську складову своєї діяльності», - сказав Слободян.

Він наголосив, що минулого року зокрема розгорнуто Регіональне управління морської охорони. Усі морські підрозділи – від Дунаю до Азова, тепер виведені під одне командування в рамках спільного задуму зі штабом ООС та ВМС ЗСУ України. Також відбувається збільшення кількості відділів спеціальних дій на воді, їх комплектування та навчання персоналу, реорганізація існуючих підрозділів тощо. Минулого тижня на урядовому рівні підтримано та реалізовано ініціативу Адміністрації Держприкордонслужби щодо створення ще одного загону морської охорони в м. Ізмаїл.

Слободян також зауважив, що вже цього року кораблі Держприкордонслужби здійснили понад 30 виходів в море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ та понад 60 тактичних завдань.

Крім того, він наголосив про вивчення фахівцями відомства різних проектів патрульних кораблів середнього класу, які є на озброєнні країн із розвиненою системою охорони морських кордонів.

Окремо Олег Слободян акцентував увагу на заходах з удосконалення системи висвітлення надводної обстановки.

«Це стосується і узбережжя Азовського моря, де на даний час на 5 постах технічного спостереження вже встановлені 5 нових прикордонних веж та модулів для несення служби. Вже цього року на цих об’єктах планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження. Це дозволить прикордонникам ефективно спостерігати за надводною обстановкою та своєчасно виявляти цілі на значних відстанях. Так мала ціль (катер, човен) за сприятливих погодних умов може бути виявлена на відстані до 12 миль», - сказав він.



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