Українські судна практично не перетинають Керченську протоку, тим часом як іноземні судна здійснюють прохід в українські порти вільно.

Про це розповів сьогодні спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян на брифінгу в Києві, повідомляє ZN,UA.

За його словами, під тиском міжнародного співтовариства Росія стала вільніше пропускати іноземні судна через протоку, які прямують у порти України в Азовському морі. Цього року російською стороною було оглянуто 67 іноземних суден під час слідування до портів.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських сил ЗСУ, що прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовці.

Росія на порушення норм міжнародного права не визнає захоплених українців військовополоненими, підконтрольні окупантові "суди" Сімферополя та Керчі заарештували їх за обвинуваченням у нібито "незаконному перетині кордону групою осіб".

Україна вказала на незаконність захоплення кораблів і "судів" над моряками, наголосивши на тому, що перехід у Маріуполь здійснювався згідно з нормами міжнародного права. Позицію країни поділяють західні партнери, включно з державами "Великої сімки".