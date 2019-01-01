Адміністрація Бердянського морського порту планує виконати ремонт причалу №1.

Для цього порт оголосив тендер в системі державних закупівель Prozorro, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Порти України.

Очікувана вартість робіт ремонтних робіт становить 3,7 млн ​​грн. В рамках ремонту планується демонтаж старого покриття причалу та облаштування нового відбійного бруса, металевого куточка уздовж кордону причалу, залізобетонних плит. Крім того будуть виконані цементно-бетонні, асфальтні та інші роботи.

Роботи такого масштабу на цьому причалі не здійснювалося більше десяти років. Їх виконання дозволить довести стан причалу до належного рівня та підвищити темп вантажних операцій. Крім цього, в планах адміністрації порту на 2019 рік – ремонт причалу №2. В даний час здійснюється підготовка документів по цьому об’єкту.