Фрегат ЧФ оккупантов отправился из Севастополя в Средиземном море
|12:41 28.02.2019
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|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора Адмирал Эссен вышел из Севастополя и взял курс на Средиземное море.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства
.
В сообщении сказано, что в соответствии с планом боевой подготовки, фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота вышел из оккупированного Севастополя и взял курс на черноморские проливы. После прохождения проливов экипаж корабля войдет и будет действовать в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней оперативной зоне.
В пресс-службе отметили, что экипаж фрегата провел ряд учений перед отправкой в Средиземное море.
Экипаж "Адмирала Эссена" по прибытии в Средиземное море сменит фрегат "Адмирал Макаров".
Фрегата Адмирал Макаров выполняет задачи в Средиземном море с ноября 2018 года. В ходе выполнения задач моряки совершили деловой заход в порт Кипра.
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